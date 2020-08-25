Arnavutköy'de, trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arnavutköy'de, trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Arnavutköy'de, trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Muhammed Enes U'nun savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Arnavutköy'de, trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
25.08.2020 18:27 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:27

Arnavutköy'de, trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Muhammed Enes U'nun savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Trafikte tartıştığı başka bir aracın sürücüsünü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Muhammed Enes U. (20) ifadesinde, Hadımköy'deki babasına ait tekstil fabrikasında çalıştığını, olaya karışan aracın kendisine ait olduğunu ve bir ay önce satın aldığını belirtti.

Aracında bulunan çakarı olay gününden önce hiç kullanmadığını öne süren Muhammed Enes U, Dadaş Aras kullanımındaki kamyoneti 2 şeritli yolda sinyal vererek geçtiğini ancak Aras'ın daha sonra kendi aracını "sıfır" geçtiğini savundu.

Aras'ın daha sonra yavaşlayarak camını açmasını istediğini iddia eden Muhammet Enes U, "Sen kimsin lan çakar takıyorsun, şeklinde sözlerle bana küfretti. Ben de kendisine aynı şekilde karşılık verdim. Bu şekilde küfürleştik." diye konuştu.

Muhammed Enes U, Aras'ın "İn aşağı." sözleri üzerine aracından indiğini fakat kornalar nedeniyle tekrar aracına bindiğini, yanına gittiğinde Dadaş Aras'ın telefonuyla kendisini videoya çekmeye başladığını gördüğünü ifade ederek, "Şahsa 'Malsın sen, öldüreyim mi seni.' şeklinde sözler söylediğim doğrudur. Bu sözleri sinir haliyle sarf ettim. Şahıs ardından kendi aracından inerek telefonuyla benim aracımın görüntülerini çekmeye başladı. Video bittiği anda bana küfrederek sertçe yumruk attı." iddiasında bulundu.

Aras'ın bıçak çıkararak bacağına baskı yaptığını ve bir eliyle de boğazını sıktığını, can havliyle elindeki bıçağı aldığını ve kendini korumak maksadıyla salladığını öne süren Muhammed Enes U, "Kendimi korumak maksadıyla bıçağı şahsa doğru sallamaya başladım. Şahıs aldığı darbelerden sonra yere düştü. Ben de aracıma binerek oradan uzaklaştım. Bıçağı ise bir müddet gittikten sonra araçtan dışarı attım." dedi.

Paniğe kapıldığı için ilk etapta olay yerinden uzaklaştığını ancak daha sonra kendi rızasıyla teslim olduğunu belirten şüpheli, kendisine yaptıkları nedeniyle Aras'tan şikayetçi olduğunu ve doktor raporu bulunduğunu söyledi.

Muhammed Enes U. ifadesinde, aracını olay günü yaşananlardan önde satış ilanına koyduğunu ve satacağı için çakarı kullanmak istediğini ileri sürerek, "Bunun dışında araçta sesli ikaz sistemi yoktu. Şahsa polis olduğumu söylemedim. Kendisine herhangi bir polis kartı göstermedim. Şahsın aracına hiç girmedim. Onun aracından para veya bir başka şey almadım. Bu yöndeki suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Ailemin maddi durumu gereği buna ihtiyacım yoktur." ifadesini kullandı.

Olayın geçmişi

Arnavutköy Ömerli Mahallesi Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde 21 Ağustos'ta, 06 GE 6303 plakalı aracın sürücüsü Dadaş Aras ile 34 PML 55 plakalı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U. yol verme nedeniyle tartışmıştı.

Tartışma sonrası minibüsünde kanuna aykırı çakar lamba bulunan Muhammed Enes U, diğer aracın önünü keserek durdurmuş, ikili arasında yaşanan kavgada Muhammed Enes U, Dadaş A'yı bıçakla sırtının 5 yerinden yaralamıştı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, minibüse incelenmek üzere el konulmuştu. Şüpheli Muhammed Enes U. hakkında yakalama kararı çıkartılmış, ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da getirilmişti.

Avcılar'da 23 Ağustos'ta gözaltına alınan şüpheli Muhammed Enes U, 24 Ağustos'ta savcılık tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe atılı suçlardan tutuklanmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı 3. Sayfa
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu 3. Sayfa
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim Güncel
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Ekonomi
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Isparta'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir beldede düğünler ertelendi
Isparta'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir beldede düğünler ertelendi
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak
Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Onur Saylak Halit Ergenç Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Metin Oktay Emre Belözoğlu Omar Elabdellaoui Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Sel Kaza Adana
Şu an buradasınız: Arnavutköy'de, trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 18:30:29. #1.14#
title