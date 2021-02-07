Son dakika gündem: Arnavutköy'de trafik magandası kamerada
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Son dakika gündem: Arnavutköy'de trafik magandası kamerada

07.02.2021 10:22 | Son Güncelleme: 07.02.2021 10:32
Son dakika gündem: Arnavutköy'de trafik magandası kamerada

Son dakika habere göre ARNAVUTKÖY'de, ara sokakta 'drift' yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü, o anları bir arkadaşının cep telefonuna saniye saniye kaydettirdi.

 ARNAVUTKÖY'de, ara sokakta 'drift' yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü, o anları bir arkadaşının cep telefonuna saniye saniye kaydettirdi.

Merkez Mahallesi Karatay Sokağa gelen 34 SBA 73 plakalı modifiyeli otomobilin sürücüsünün, trafiği tehlikeye attığı anlar arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçların yoğun şekilde park ettiği sokağa hızla gelen sürücü, daha sonra drift yaparak trafiği tehlikeye attı. Yaşanılanları ise sürücünün arkadaşı cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.(LAR)


Son dakika gündem: Arnavutköy'de trafik magandası kamerada
Son dakika gündem: Arnavutköy'de trafik magandası kamerada
Son dakika gündem: Arnavutköy'de trafik magandası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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