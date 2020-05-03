Arnavutköy'de trafik kazası: 1'i ağır, 5 yaralı
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Arnavutköy'de trafik kazası: 1'i ağır, 5 yaralı

Arnavutköy'de trafik kazası: 1'i ağır, 5 yaralı
03.05.2020 18:24 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:27

Arnavutköy'de trafik kazası: 1'i ağır, 5 yaralı Arnavutköy bir kamyon seyir halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Arnavutköy'de trafik kazası: 1'i ağır, 5 yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy bir kamyon seyir halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Habipler yolu üzerinde meydana geldi. 34 COJ 370 plakalı kamyon seyir halindeki 45 AAP 66 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan hafif ticari araç içinde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ifadesine göre çarpmanın etkisiyle küçük çocuk araçtan fırlayarak kaldırımın üstüne düştü ve ağır şekilde yaralandı. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan küçük çocuk Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle kapıları sıkışan araç içindeki yaralı kadın bir süre araç içinden çıkarılamadı. Olay yerinde bulunan vatandaşların uzun süren çabaları sonucu açılan kapıdan çıkarılan kadın sağlık ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

"Sağlıkçı abla olmasaydı çocuk çoktan ölmüştü"

Kazanın yaşandığı yoldan geçmekte olan yaralılara yardım etmek için duran Eren Baydilli isimli vatandaş "Biz geldiğimizde çocuk caddedeydi, çimenliğe aldılar ama çocuğun durumu kötüydü. Bir tane sağlıkçı abla olmasaydı çocuk çoktan ölmüştü sağlıkçı abla çocuğu kusturdu. Şöför hariç 3 yaralı hafif ticari araçta vardı bir de engelli çocuk vardı. Onun durumu da iyi değildi. Kamyoncuya zaten hiç bakmadım. Sinirlendim yani böyle bir kaza olur mu ya! Ağır yaralı olan sadece küçük kızdı. 4-5 yaşlarında bir kızdı." dedi.

Arnavutköy'de trafik kazası: 1'i ağır, 5 yaralı

Kaynak: İHA

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