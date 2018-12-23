Arnavutköy'de Toplu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin yakası rozetli siyasetçilerinin yanı sıra bir de sanatçı, yazar kılıklı borazanları var. Bu borazanlardan üçü, geçtiğimiz günlerde CHP'nin resmi yayın organı olan bir televizyonda oturmuşlar, Türkiye ve benim hakkımda atıp tutmuşlar. Ne mi demişler? Önce 'gergedan nesli' deyip millete hakaret ederek işe başlamışlar. Sonra 'Her şey sandıkla çözülmez.' demişler. Hızlarını alamayıp işi iç savaş goygoyculuğuna kadar götürmüşler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy'de düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, tüm hayatları yasakla ve yıkmakla geçmiş olanlardan inşa edici, yapıcı, ön açıcı siyaset beklemenin beyhude olduğunu dile getirerek, yine de millet adına umut etmek istediklerini söyledi.

Erdoğan, her şeyin ve muhalefetin de hayırlısını temenni ederek, "Bazı konular var ki şahsen aslında hiç değinmek istemiyorum. 24 Haziran'da bize oy veren 26 milyon 330 bin kişiye olan saygımız gereği kendimizi cevap vermek mecburiyetinde hissediyoruz. CHP'nin yakası rozetli siyasetçilerinin yanı sıra bir de sanatçı, yazar kılıklı borazanları var. Bu borazanlardan üçü, geçtiğimiz günlerde CHP'nin resmi yayın organı olan bir televizyonda oturmuşlar, Türkiye ve benim hakkımda atıp tutmuşlar. Ne mi demişler? Önce 'gergedan nesli' deyip millete hakaret ederek işe başlamışlar. Sonra 'Her şey sandıkla çözülmez.' demişler. Hızlarını alamayıp işi iç savaş goygoyculuğuna kadar götürmüşler. Sorsanız demokratlar, sanatçılar." diye konuştu.

Bu kişilerin milletin iradesine zerre kadar saygıları olmadığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başka ne demişler? Şayet kendi istedikleri gibi bir demokrasi uygulaması olmazsa, belki lideri yani beni ayaklarından asarlarmış. Hepiniz, topunuz cellat olsanız ne yazar. Biz şehadete inanmışız. Biz kaderin üstünde bir kadere inanmışız ama sizin imanınızda böyle bir şey yok. İmanınız yok ki onu konuşalım. Bununla yetinmişler. 'Belki mahzenlerde zehirlenerek ölür.' demişler. O da yetmemiş, 'Belki başka liderlerin yaşadıkları sonu yaşayabilirler.' demişler. Geçmişteki darbeleri hatırlatıp 'Bakalım darısı kimin başına?' demişler. Hepsinin sonunda da CHP'nin, aralarında bölücü örgütün güdümündeki yapının da bulunduğu çeşitli partilerle yaptığı ittifakla destek istemişler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleri sarf edenlerin isimlerini vermeyeceğini belirterek, bu kişilere yargıda gereğinin yapılacağını söyledi. Milleti ve kendisini tehdit edenleri "sanatçı müsveddesi" olarak niteleyen Erdoğan, bunların bedelini ödeyeceklerini kaydetti.

Erdoğan, konuyu sonuna kadar kovalayacakları bilgisini vererek, "Hangisine cevap versek kendimizi onlarla aynı seviyeye alçaltmış oluruz. Sadece diyorum ki 'CHP budur.' Bunların siyaseti, milli iradeyi küçümsemek, millete hakaret etmektir. Bunların karakteri, milletin inancına, değerlerine ve seçtiklerine düşmanlık yapmaktır. Milletin oyuyla iş başına gelen bir Cumhurbaşkanını asmakla, zehirlemekle, darbeyle tehdit edecek kadar alçalan bu zihniyete verilecek en iyi ders, onları sandığa gömmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlardan 31 Mart'taki yerel seçimlerde destek isteyen Erdoğan, herkesin kapı kapı dolaşarak çalışması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, vatandaşlara "Hastalıklı CHP zihniyetini 31 Mart'ta sandığa gömüyor muyuz?" diye sorarak, şunları kaydetti:

"Bu demokrasi ve milli irade düşmanlarını tarihin tozlu sayfalarına havale ediyor muyuz? Bu asma, zehirleme ve darbe heveslilerinin kökünü sandıkta kurutuyor muyuz? Bu terörist aşıklarının, terör örgütü müritlerinin defterini, 31 Mart'ta hep birlikte dürüyor muyuz? Türkiye'nin demokrasisine ve ekonomisine musallat olan bu haşerelerden 31 Mart'ta bir bahar temizliğiyle kurtuluyor muyuz? Kendilerini bu şehrin kaymak tabakası sananlara aslında ne olduklarını 31 Mart'ta gösteriyor muyuz? İşte Türk milleti, Türkiye, İstanbul ve Arnavutköy budur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda vatandaşlarla "Beraber yürüdük biz yollarda" şarkısının sözlerini tekrarladı.

Notlar

Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ile Fatma Betül Sayan Kaya, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal eşlik etti.

Belediye Başkanı Baltacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tablo takdim etti.

(Bitti)

Kaynak: AA