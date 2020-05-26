ARNAVUTKÖY'DE TOP OYNAYAN ÇOCUKLAR POLİSİ GÖRÜNCE BÖYLE KAÇTI
Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıya çıkarak çimenlikte top oynayan çocukların, polisleri görünce kaçma anları kameraya yansıdı.
26.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:32
Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıya çıkarak çimenlikte top oynayan çocukların, polisleri görünce kaçma anları kameraya yansıdı.
Arnavutköy'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak dışarıda top oynayan çocukları polis evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Polisi gören çocuklar, koşturarak evlerine gitti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
- İstanbul
Kaynak: DHA