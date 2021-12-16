Son dakika haber | Arnavutköy'de TIR'ın dorsesindeki tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Arnavutköy'de TIR'ın dorsesindeki tehlikeli yolculuk kamerada

Son dakika haber | Arnavutköy'de TIR'ın dorsesindeki tehlikeli yolculuk kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ARNAVUTKÖY'de, TIR'ın dorsesinde betonları tutarak seyahat eden 2 kişinin, tehlikeli yolculuğu trafikteki başka biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ARNAVUTKÖY'de, TIR'ın dorsesinde betonları tutarak seyahat eden 2 kişinin, tehlikeli yolculuğu trafikteki başka biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüler, Hadımköy yolu Haraççı mevkiinde kaydedildi. İki kişinin, trafikte ilerleyen bir TIR'ın dorsesindeki beton yığınlarını tutarak seyahat etmeye çalıştığı görüldü. TIR'ın arkasındaki başka bir araçta bulunanlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Dakikalarca süren tehlikeli yolculukta yağışında etkisi ile tutunan iki kişinin ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü.


Son dakika haber | Arnavutköy'de TIR'ın dorsesindeki tehlikeli yolculuk kamerada

Son dakika haber | Arnavutköy'de TIR'ın dorsesindeki tehlikeli yolculuk kamerada

Son dakika haber | Arnavutköy'de TIR'ın dorsesindeki tehlikeli yolculuk kamerada

Son dakika haber | Arnavutköy'de TIR'ın dorsesindeki tehlikeli yolculuk kamerada

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title