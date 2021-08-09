Arnavutköy'de TIR ile çarpışan lüks otomobil hurdaya döndü
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Arnavutköy'de TIR ile çarpışan lüks otomobil hurdaya döndü

Arnavutköy'de TIR ile çarpışan lüks otomobil hurdaya döndü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de, otomobil, sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı iddia edilen TIR'a çarptı.

ARNAVUTKÖY'de, otomobil, sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı iddia edilen TIR'a çarptı. Sürücüsünün hafif sıyrıklarla kazadan kurtulduğu lüks otomobil hurdaya döndü.

Kaza, saat 14.30'da Arnavutköy - Sultangazi yolunun Fenertepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Bakış, kullandığı 33 AET 069 plakalı TIR ile yasak olmasına rağmen yolun karşı istikamete dönüş yapmaya çalıştı. Yaşar Aydın'ın kullandığı 34 CTY 041 plakalı lüks otomobil, hatalı dönüş yapılan TIR ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsünün yardımına trafikteki diğer araç sürücüleri koştu. Adeta hurdaya dönen lüks otomobilden sürücü Yaşar Aydın hafif sıyrıklarla kurtulurken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza sonrası Arnavutköy - Sultangazi yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor. 


Arnavutköy'de TIR ile çarpışan lüks otomobil hurdaya döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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