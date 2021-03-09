Arnavutköy'de tır devrildi: 1 yaralı
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Arnavutköy'de tır devrildi: 1 yaralı

09.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:01

- Arnavutköy'de tır devrildi: 1 yaralı Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan tır devrildi.

- Arnavutköy'de tır devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13.15 sıralarında seyir halinde ilerleyen 34 BD 7466 plakalı tır sürücüsü bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan tır yola devrilirken sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine kısa sürede ulaşan ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Ekipler yolu trafiğe kapatırken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Tırın çekilmesinin ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

Arnavutköy'de tır devrildi: 1 yaralı
Arnavutköy'de tır devrildi: 1 yaralı
Arnavutköy'de tır devrildi: 1 yaralı
Arnavutköy'de tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARMAĞAN YILMAZ

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