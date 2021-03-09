Tır kontrolden çıktı: 1 yaralı
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Tır kontrolden çıktı: 1 yaralı

09.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:27
Tır kontrolden çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır, Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilerek kazaya sebebiyet verdi. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13.15 sıralarında seyir halinde ilerleyen 34 BD 7466 plakalı tır sürücüsü bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan tır yola devrilirken sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine kısa sürede ulaşan ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Ekipler yolu trafiğe kapatırken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Tırın çekilmesinin ardından yol trafiğe yeniden açıldı. - İSTANBUL

Tır kontrolden çıktı: 1 yaralı
Tır kontrolden çıktı: 1 yaralı
Tır kontrolden çıktı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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