Arnavutköy'de Tiktok fenomenlerinin 'taciz' kavgası

Arnavutköy'de, video çekmek için arkadaşlarıyla bir araya gelen TikTok fenomeni Fatma Kılıç ile bir kişi arasında kavga çıktı.

Arnavutköy'de, video çekmek için arkadaşlarıyla bir araya gelen TikTok fenomeni Fatma Kılıç ile bir kişi arasında kavga çıktı. Tacize uğradığını iddia eden TikTok fenomenleri ile kişinin kavgası kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Arnavutköy Şehir Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, TikTok fenomeni Fatma Kılıç, video çekmek için arkadaşlarıyla parkta bir araya geldi. Kılıç ve ablası otomobilini park ettikten sonra orada bulunan bir kişinin tacizine uğradı. Kılıç'ın arkadaşlarının da olay yerine gelmesiyle tartışma, kavgaya dönüştü. Fenomenler ve kişinin birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavganın sona ermesinin ardından tacizde bulunduğu iddia edilen kişi ile Fatma Kılıç ve arkadaşları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Fatma Kılıç, yaşanan olayı sosyal medya hesabından anlattı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı