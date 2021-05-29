Arnavutköy'de telefon bayiini soydular: 150 bin TL'lik cihaz çaldılar
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Arnavutköy'de telefon bayiini soydular: 150 bin TL'lik cihaz çaldılar

Arnavutköy'de telefon bayiini soydular: 150 bin TL'lik cihaz çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de gece saatlerinde bir telefon bayini soyan hırsızlar, 150 bin TL'lik cihazın yanı sıra güvenlik kamera kayıt cihazını da çaldı.

Arnavutköy'de gece saatlerinde bir telefon bayini soyan hırsızlar, 150 bin TL'lik cihazın yanı sıra güvenlik kamera kayıt cihazını da çaldı. Hırsızların bir an önce yakalanmasını isteyen iş yeri sahibi, "Lütfen bize yardımcı olsunlar. Pandemi döneminde tekrardan ayağa kalkmamız çok zor gerçekten" dedi.

Olay, geçtiğimiz gece Arnavutköy Boğazköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde telefon bayisine giren hırsızlar bayii de bulunan 150 bin TL değerindeki cihazları çaldı. Kepengi keserek dükkana giriş yapan hırsızlar, dükkanda bulunan kayıt cihazını da çalınca iş yeri sahibi çılgına döndü. Bir gecede dükkanı boşaltılan iş yeri sahibi hırsızların bulunması için yardım istiyor.

"Pandemi döneminde borç harç dükkanı açtık şimdi perişan durumdayız"

Dükkanı soyulan iş yeri sahibi Hatip Gökçe, "Bizim dükkanımız İstanbul'un göbeğinde nasıl olur anlamıyorum ama dükkanımda hiçbir şey kalmamış. Hiç kimse hırsızları görmemiş, gördüğünüz gibi dükkanım bomboş hale gelmiş. Kamera sistemlerini bile sökecek vakitleri olmuş. Dükkan tezgahında hiçbir şey kalmamış 150 Bin TL zarara uğradık. Bu aralar bu mahalle de hırsızlık olayları çok fazla olmaya başladı. Herkesin başına gelebilir bu olay. Lütfen bize yardımcı olsunlar pandemi döneminde tekrardan ayağa kalkmamız çok zor gerçekten" ifadelerini kullandı.

Polis parmak izi topladı

Öte yandan, hırsızlık ile ilgili grup olarak çalıştıkları düşünülen hırsızların tespit edilmesi noktasında parmak izi toplayan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her yerde hırsızları arıyor. - İSTANBUL

Arnavutköy'de telefon bayiini soydular: 150 bin TL'lik cihaz çaldılar
Arnavutköy'de telefon bayiini soydular: 150 bin TL'lik cihaz çaldılar
Arnavutköy'de telefon bayiini soydular: 150 bin TL'lik cihaz çaldılar
Arnavutköy'de telefon bayiini soydular: 150 bin TL'lik cihaz çaldılar
Arnavutköy'de telefon bayiini soydular: 150 bin TL'lik cihaz çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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