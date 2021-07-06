Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga kamerada
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Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga kamerada

Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldıran yaklaşık 30 kişilik grubu mahalleli ayırmakta güçlük çekti.

Arnavutköy'de yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldıran yaklaşık 30 kişilik grubu mahalleli ayırmakta güçlük çekti. Kalabalık grubun dakikalarca kavga ettiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 4 Temmuz günü 00.30 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup henüz bilinmeyen bir sebeple birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavgayı gören mahalleli sokağa inerek kavgayı ayırabilmek için uzun süre uğraştı. Taraflar karşılıklı birbirlerini darp ederken, ayırmak için araya giren mahalleli ise zor anlar yaşadı. Vatandaşların çabaları sonrasında ayrılan grup, sokak aralarına girerek gözden kayboldu. Yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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