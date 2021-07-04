Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga kamerada
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Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga kamerada

Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de motosikletlilerin meydana girmesi nedeniyle çıkan kavgada iki grup birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Arnavutköy'de motosikletlilerin meydana girmesi nedeniyle çıkan kavgada iki grup birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Dakikalarca süren kavga, polis ve vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

Olay, dün gece Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre motosikletli bir grup, motorlu araçların girmesinin yasak olduğu meydana girip hız yapınca tepki çekti. Meydanda oturanlarla motosikletli grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kızışmasıyla iki grup birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Dakikalarca süren kavga çevredeki vatandaş ve polislerin araya girmesiyle son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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