Arnavutköy'de tehlikeli taşımacılık cep telefonu kamerasına yansıdı
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Arnavutköy'de tehlikeli taşımacılık cep telefonu kamerasına yansıdı

Arnavutköy'de tehlikeli taşımacılık cep telefonu kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de aracına sığmayan varili kapağı açık bırakılan bagaja koyan vatandaşın, taşınma yöntemi bu kadar da olmaz dedirtti.

Arnavutköy'de aracına sığmayan varili kapağı açık bırakılan bagaja koyan vatandaşın, taşınma yöntemi bu kadar da olmaz dedirtti. Varili tutması için iki çocuk da bagaja oturttulurken, tehlikeli taşımacılık anbean cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde koca varil araca sığmayınca ilginç bir yönteme başvuruldu. Bagajın kapağı açık bırakıldı. Koca varil güçlükle bagaja sığdırıldı. Yayına da varili tutması için iki çocuk oturtuldu. Bu şekilde yola çıkan vatandaşın vurdumduymazlığı "bu kadarına da pes artık" dedirtti. Varilin tehlikeli bir şekilde taşınması arkadan gelen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Arnavutköy'de tehlikeli taşımacılık cep telefonu kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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