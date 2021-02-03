Arnavutköy'de takla atan ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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Arnavutköy'de takla atan ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

03.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:24

Arnavutköy'de yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra takla atan ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra takla atan ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

M.B, idaresindeki 34 EC 7587 plakalı ticari araçla seyir halindeyken Sultangazi yolu Memba mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra takla attı. Kazada, sürücü ile eşi ve oğlu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.B, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne, hafif yaralı olduğu öğrenilen sürücünün eşi ve çocuğu ise Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Arnavutköy'de takla atan ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Arnavutköy'de takla atan ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Arnavutköy'de takla atan ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Arnavutköy'de takla atan ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney

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