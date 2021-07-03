Arnavutköy'de tacizciye meydan dayağı kamerada
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Arnavutköy'de tacizciye meydan dayağı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Arnavutköy'de tacizciye meydan dayağı kamerada Sosyal medyadan taciz ettiği çocuğun ailesi, tacizciye tuzak kurup meydan dayağı attı Tacizciyi buluşma noktasına çağırıp önce dövdüler sonra polise teslim ettiler Arnavutköy'de 14 yaşındaki çocuğa sosyal medya üzerinden taciz mesajları atan...

- Arnavutköy'de tacizciye meydan dayağı kamerada

Sosyal medyadan taciz ettiği çocuğun ailesi, tacizciye tuzak kurup meydan dayağı attı

Tacizciyi buluşma noktasına çağırıp önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

İSTANBUL - Arnavutköy'de 14 yaşındaki çocuğa sosyal medya üzerinden taciz mesajları atan bir kişiyi çocuğun ailesi, tuzak kurup önce dövdü, sonrada polise teslim etti. Tacizcinin dayak yediği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, önceki gece Arnavutköy Merkez Mahallesi Şener Sokakta yaşandı. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen şahıs 14 yaşındaki bir çocuğa sosyal medya üzerinden sürekli taciz mesajları attı. Mesajlardan rahatsız olan çocuk, durumu ailesine anlatarak yardım istedi.

Çocuğun ailesinden tacizciye buluşma tuzağı

Tacize maruz kalan çocuğun yardımı sonrasında aile, çocuğun sosyal medya hesabı üzerinden tacizciyle yazışmaya başladı. Çocukmuş gibi yazışan aile fertleri, tacizciyle buluşmak için nokta belirleyip oraya çağırdı. Tacizcinin durumdan şüphelenmemesi için aile, bir süre daha yazışmaya devam etti.

Tacizciyi önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Durumdan şüphelenmeyen tacizci, belirtilen gün ve saatte buluşma noktasına gelince hayatının şokunu yaşadı. Aile fertleri tacizciyi yakalayarak sokakta meydan dayağı attı, bir süre sonrada polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından polis merkezine götürülen tacizcinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Tacizciye meydan dayağı kamerada

Arnavutköy'de tacizcinin sosyal medya üzerinden rahatsız ettiği çocuğun ailesinden dayak yediği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, tacizcinin gelmesi ve aile fertlerinin tacizciyi darp ettiği ve bir süre sonrada polisin gelerek tacizciyi yakaladığı görülüyor.

(BT- MB-YM-

Arnavutköy'de tacizciye meydan dayağı kamerada
Arnavutköy'de tacizciye meydan dayağı kamerada
Arnavutköy'de tacizciye meydan dayağı kamerada
Arnavutköy'de tacizciye meydan dayağı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

Arnavutköy'de tacizciye meydan dayağı kamerada
Arnavutköy'de tacizciye meydan dayağı kamerada
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