Arnavutköy'de şüpheli ölüm: 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Arnavutköy'de 23 yaşındaki bir genç, ablası tarafından evinde ölü bulundu.

Arnavutköy'de 23 yaşındaki bir genç, ablası tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, dün gece Arnavutköy Hicret Mahallesi Tabip Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde eve gelen 23 yaşındaki Ahmet Ç. ablası tarafından evinde ölü şekilde bulundu. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesi üzerine gencin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, gencin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı