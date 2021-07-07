Arnavutköy'de sunrooftan çıkan çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada
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Arnavutköy'de sunrooftan çıkan çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Arnavutköy'de sunrooftan çıkan çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de otomobilin sunroofundan çıkan çocuğun kilometrelerce gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Arnavutköy'de otomobilin sunroofundan çıkan çocuğun kilometrelerce gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Sutangazi - Arnavutköy yolunda geçtiğimiz Pazar günü, seyir halinde olan bir aracın sunroofundan çıkan küçük çocuğun kilometrelerce gerçekleştirdiği yolculuk yürekleri ağızlara getirdi. Zaman zaman araç içerisindeki başka bir çocukta sunrooftan çıkarken, yaşanan bu tehlikeli yolculuk anları kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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