Arnavutköy'de sosyal yardımlar artarak devam ediyor

Arnavutköy Belediyesi, Ramazan ayında 25 bin vatandaşa yardımda bulundu.

Arnavutköy Belediyesi, Ramazan ayında 25 bin vatandaşa yardımda bulundu.

Arnavutköy Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Marketi (ASYAM), ilçede ikamet eden temel ihtiyaçlarını karşılayamayan veya hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün, yaşlı, dul, engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara nakdi yardım yapıyor.

Ramazan ayında yardımlarını artıran Arnavutköy Belediyesi, 25 bin vatandaşa ayni ve nakdi yardımda bulundu. Yardıma muhtaç olan vatandaşların doğrudan ya da komşu veya akrabaları tarafından belediye ile iletişime geçilmesiyle Sosyal Yardım Destek ekibi, vatandaşlara ulaşarak yardımları iletti.

Ramazan ayında yapılan sosyal yardımlar hakkında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın faydalanması için kurduğumuz Sosyal Yardımlaşma Marketimiz, Ramazan ayında 10 bin vatandaşımıza gıda kolisi yardımı yaptı. Ayrıca pandemi nedeni ile ekonomik sıkıntı yaşayan 15 bin ailemize, 250 TL tutarında sosyal yardım kartı verdik. Son olarak ise iftar saatinde eve yetişemeyen görevlilere ve yolculara iftariyelik ikramında bulunduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı