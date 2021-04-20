ARNAVUTKÖY'DE SOKAK ORTASINDAKİ SİLAHLI KAVGAYA 3 GÖZALTI
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ARNAVUTKÖY'DE SOKAK ORTASINDAKİ SİLAHLI KAVGAYA 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de sokak ortasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayıp kaçan 3 şüpheli polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

ARNAVUTKÖY'de sokak ortasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayıp kaçan 3 şüpheli polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Geçen pazar günü, saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda, polis ekipleri silahlı kavga ihbarı üzerine Arnavutköy İmrahor Mahallesi'ne gitti. Polis ekipleri, olay yerinde M.Ü. ve U.A. isimli yaralılar ile karşılaştı. 2 yaralı hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, polis kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Daha önceki bir husumet nedeniyle gerçekleştiği saptanan silahlı kavgada F.T., K.T. ve İ.A. adlı şüphelilerin M.Ü. ve U.A. olay yerindeki bir minibüste vurdukları belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan F.T. ve K.T., ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, İ.A. adliyeye sevk edildi.

ARNAVUTKÖY'DE SOKAK ORTASINDAKİ SİLAHLI KAVGAYA 3 GÖZALTI
ARNAVUTKÖY'DE SOKAK ORTASINDAKİ SİLAHLI KAVGAYA 3 GÖZALTI
ARNAVUTKÖY'DE SOKAK ORTASINDAKİ SİLAHLI KAVGAYA 3 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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