Arnavutköy'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü - Haberler
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Arnavutköy'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü Mahalle savaş alanına döndü sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Arnavutköy'de gece saatlerinde 1 kişi silahlı saldırıya uğradı.

Arnavutköy'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Mahalle savaş alanına döndü sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İSTANBUL - Arnavutköy'de gece saatlerinde 1 kişi silahlı saldırıya uğradı. Sokak ortasında bir araç ile gelerek silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiler kayıplara karışırken, yaralı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Fazlı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Tahir A. 'nın bir yakını ile saldırıyı gerçekleştirenler arasında geçmiş zamanlarda yaşanan bir husumetten dolayı ara ara tartışmalar yaşandı. Dün gece saatlerinde ise, saldırıyı gerçekleştiren grup Tahir A.'nın yaşadığı yere giderek bir araçtan ateş açtı. Açılan ateş sonucunda göğsünden ve omuzundan vurulan adama ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından yapıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tahir A. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis saldırganların yakalanması ile ilgili kapsamlı çalışma başlatırken olayın yaşandığı sokak ve civarında gece boyu geniş güvenlik önlemleri alındı.

Arnavutköy'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Arnavutköy'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Arnavutköy'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Arnavutköy'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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