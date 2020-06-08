Arnavutköy'de sokak ortasında dehşet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arnavutköy'de sokak ortasında dehşet

Arnavutköy'de sokak ortasında dehşet Karısını sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü Annesini babasının öldürdüğünden habersiz böyle feryat etti Arnavutköy'de bir kişi tartıştığı eşini sokak ortasında pompalı tüfek ile vurarak öldürdü.

08.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:22

Arnavutköy'de sokak ortasında dehşet
Karısını sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Annesini babasının öldürdüğünden habersiz böyle feryat etti
İSTANBUL - Arnavutköy'de bir kişi tartıştığı eşini sokak ortasında pompalı tüfek ile vurarak öldürdü. Olay sonrası zanlı kaçarken, kadının yakınları sokak üzerinde uzun süre gözyaşı döktü. Çiftin kızı ise annesini babasının öldürmesinden habersiz olarak uzun süre, ""Bırakın anneme gideceğim. Kim yaptı? Babam nerede? Bir şey olmadı değil mi" diyerek feryat etti.
Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Arnavutköy Nenehatun Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Veysi Çelik ve eşi Hatice Çelik evde bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı. İkili arasında evde başlayan tartışma evin yakınında bulunan bir sokak üzerinde de devam etti. Tartışmanın devam etmesi üzerine yanında bulunan pompalı silah ile eşine kurşun yağdıran gözü dönmüş adam, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Yaşananları gören diğer vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi. 112 ekipleri tarafından kontrol edilen Hatice Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine gelen kadının yakınlarından bazıları fenalık geçirerek, uzun süre gözyaşı döktü. Kadının yakınlarını çevrede bulunan vatandaşlar ve polisler sakinleştirdi. Olay sonrasında kaçan adamı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
"Kim yaptı babam nerede?"
Öldürülen Hatice Çelik'in, cinayeti babasının işlediğinden habersiz olan, kızı "Bırakın anneme gideceğim. Kim yaptı? Babam nerede? Bir şey olmadı değil mi doğruyu söyle?" diyerek feryat etti.

Arnavutköy'de sokak ortasında dehşet

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi Haber
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Haber
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı Haber
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti Haber
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar Haber
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti
Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen'den Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen'den Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını...
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı
Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı
İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü
İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Son Dakika: 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara 'Ziyaretleri erteleyin' uyarısı yaptı
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara "Ziyaretleri erteleyin" uyarısı yaptı
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Zülfü Demirbağ Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları Şahin Şerifoğulları
Magazin Simge Sağın Fatma Girik Hülya Avşar Gülben Ergen
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Galatasaray
Şu an buradasınız: Arnavutköy'de sokak ortasında dehşet - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 20:35:36. #1.15#
title