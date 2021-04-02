Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlaması için sıkı denetim noktaları kuruldu
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Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlaması için sıkı denetim noktaları kuruldu

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlaması için sıkı denetim noktaları kuruldu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile birlikte, geçtiğimiz haftalarda yoğunluk ve kural ihlalleri sık olan Arnavutköy'de sıkı denetim noktaları kuruldu.

Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlaması için sıkı denetim noktaları kuruldu

İSTANBUL - 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile birlikte, geçtiğimiz haftalarda yoğunluk ve kural ihlalleri sık olan Arnavutköy'de sıkı denetim noktaları kuruldu.

İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlaması geçtiğimiz haftalarda Cumartesi kaldırılarak sadece Pazar günü uygulanmaya başlanmıştı. Kısıtlamanın kaldırılması ile birlikte Arnavutköy'de vatandaşların yoğun olduğu noktalar artmış ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlamanın tekrar başlayacağını duyurmuştu. 56 saat uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamadaki ihlallerin önüne geçmek için Arnavutköy'de sıkı denetimlerde bulunmak için uygulama noktaları kuruldu. Uygulama noktalarına giren vatandaşlara Polis ve Gece Kartalları tarafından teker teker izin belgesi olup olmadığı soruldu. İzin belgesi olan vatandaşlara geçiş izni verilirken geçiş izni olmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlaması için sıkı denetim noktaları kuruldu
Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlaması için sıkı denetim noktaları kuruldu
Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlaması için sıkı denetim noktaları kuruldu
Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlaması için sıkı denetim noktaları kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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