Arnavutköy'de sitede köpek korkusu

ARNAVUTKÖY'de bulunan sitenin sakinleri bir süredir sokak köpeklerinden şikayetçi. Son günlerde sayılarının 30'u bulduğunu öne süren site sakinleri sokak köpeklerinden tedirgin. Köpeklerin sitede oturan çocukları yaraladığı öne sürülüyor.

Hadımköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan sitede oturanlar bir süredir sokak köpeklerinden şikayetçi. 42 bloktan oluşan 2150 dairelik Hadımköy Ömerli Mahallesi'ndeki bir sitede yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Site sakinlerinin iddiasına göre, son zamanlarda site içerisinde yaşayan sokak köpeklerinin sayısı arttı. Sayılarının 30'u bulduğu öne sürülen köpekler site sakinlerine göre korku saçıyor. Site sakinleri, köpeklerin 5'li ve 8'li gruplar halinde gezdiklerini ve çocuklara, yaşlılara, sitede oturanlara saldırdıklarını iddia ediyor. Zaman zaman motosikletli kuryeleri de kovalayan köpekler arabalara da saldırıyor, bir başka iddia da köpeklerin araba tamponlarına ısırarak zarar verdiği yönünde. Sitede oturanlar da, köpeklerin dışarıda beslenmesini ve orada bakılmasını talep ediyor.

"OĞLUMU EKMEK ALMAYA GÖNDEREMİYORUM"

"SİTENİN DIŞINA BIRAKILSIN Kİ RAHAT EDELİM"

"ARACIM SIFIRDI KÖPEK ARACIMA SALDIRARAK TAMPONU ISIRDI"

"BU KÖPEKLERE ADRES Mİ VERİLDİ DE BURADA YAŞIYORLAR?"

Yeliz Bilgin "Buradaki hayvanlar aç, beslenemedikleri için insanlara saldırıyorlar ve ısırıyorlar. Bir tane köpek arkadaşımı kızıyla yürürken bacağından ısırdı. Arkadaşımın bacağı kanlar içinde kaldı, kızının yaşadığı travmayı siz düşünün. Hayvan sevgisi benim de içimde var ama sitenin içerisinde olmaz. Aç bu hayvanlar biz ne kadar beslersek besleyelim bütün site toplansa doyuramaz bunları" dedi.