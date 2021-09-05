ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI SONRASI MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
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ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI SONRASI MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de market sahibi Ayhan K.?nın silahlı saldırı sonucu yaralanmasının ardından akrabaları saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen kişinin akrabaları ile mahallede taşlı sopalı kavgaya etti.

ARNAVUTKÖY'de market sahibi Ayhan K.?nın silahlı saldırı sonucu yaralanmasının ardından akrabaları saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen kişinin akrabaları ile mahallede taşlı sopalı kavgaya etti. Cep telefonu kameralarına yansıyan kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Arnavutköy'de market işleten Ayhan K., önceden husumetli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından 3 Eylül Cuma gini silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı anının da cep telefonu kamerasıyla bir başka sürücü tarafından kaydedildiği olayda, Ayhan K. bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren kişi ise aracıyla olay yerinden kaçmıştı. Saldırı sonrası Ayhan K.?nın akrabaları, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen ve aynı zamanda komşuları olan kişinin akrabalarıyla kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı. Komşuların taşlı sopalı kavgası dakikalarca sürererken, yaşanan kavgayı polis güçlükle ayırdı. Kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI SONRASI MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI SONRASI MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI SONRASI MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI SONRASI MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI SONRASI MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ - Haberler
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