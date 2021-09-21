Arnavutköy'de silahla açılan ateş, Deva Partisi ilçe binasına isabet etti

ARNAVUTKÖY (AA) - İstanbul Valiliği, Arnavutköy'de bir kişinin silahla ateş açtığı iki katlı binanın giriş katındaki iş yerine 6, üst kattaki Deva Partisi İlçe Teşkilatı binasının penceresine de 2 merminin isabet ettiğinin belirlendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan iki katlı binaya saat 02.40 sıralarında bir kişinin silahla ateş ettiği ihbarının alındığı belirtildi.

Olay yerine ivedilikle sevk edilen güvenlik güçlerince araştırmalar yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Binanın giriş katındaki iş yerine 6 adet mermi, üst katta bulunan Deva Partisi İlçe Teşkilatı binasının penceresine 2 adet merminin isabet ettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan çalışmalarda 8 adet boş kovan elde edilmiş, olayın failinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam etmektedir." denildi.