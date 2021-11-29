Arnavutköy'de şiddetli rüzgarla düşen tabela çocuğa çarptı - Haberler
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Arnavutköy'de şiddetli rüzgarla düşen tabela çocuğa çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arnavutköy'de şiddetli rüzgarla düşen tabela çocuğa çarptı

Arnavutköy'de lodos nedeniyle bir dükkanın tabelası düştü.

İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de lodos nedeniyle bir dükkanın tabelası düştü. Rüzgarın etkisiyle savrulan tabela çocuğa çarptı.

İstanbul'da şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devem ediyor. Arnavutköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir dükkanın tabelası düştü. Düşen tabela şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulmaya başladı. Savrulan tabela bir çocuğa çarptı. Yaralanan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Tabelanın savrulma anı ve vatandaşların kaçışması güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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