Arnavutköy'de şiddetli rüzgarla düşen tabela çocuğa çarptı

İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de lodos nedeniyle bir dükkanın tabelası düştü. Rüzgarın etkisiyle savrulan tabela çocuğa çarptı.

İstanbul'da şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devem ediyor. Arnavutköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir dükkanın tabelası düştü. Düşen tabela şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulmaya başladı. Savrulan tabela bir çocuğa çarptı. Yaralanan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Tabelanın savrulma anı ve vatandaşların kaçışması güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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