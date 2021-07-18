ARNAVUTKÖY'DE SICAKTAN BUNALANLAR KARABURUN SAHİLİ'NE AKIN ETTİ
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ARNAVUTKÖY'DE SICAKTAN BUNALANLAR KARABURUN SAHİLİ'NE AKIN ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHAArnavuköy'de aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için Karaburun Sahili'ne akın etti.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Arnavuköy'de aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için Karaburun Sahili'ne akın etti.

Sıcaktan bunalan ve hafta sonu tatilini fırsat bilenler denize girerek serinlemeye çalıştı. Arnavutköy ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar Karaburun Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

ARNAVUTKÖY'DE SICAKTAN BUNALANLAR KARABURUN SAHİLİ'NE AKIN ETTİ
ARNAVUTKÖY'DE SICAKTAN BUNALANLAR KARABURUN SAHİLİ'NE AKIN ETTİ
ARNAVUTKÖY'DE SICAKTAN BUNALANLAR KARABURUN SAHİLİ'NE AKIN ETTİ
ARNAVUTKÖY'DE SICAKTAN BUNALANLAR KARABURUN SAHİLİ'NE AKIN ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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