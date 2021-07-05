Arnavutköy'de sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi
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Arnavutköy'de sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde sıcaktan bulanan çocuklar oyun parkındaki süs havuzuna girdi.

Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde sıcaktan bulanan çocuklar oyun parkındaki süs havuzuna girdi. Çocukların süs havuzundaki keyfi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Arnavutköy Şehir Parkı'nda bulunan oyun parkı akşam saatlerinde gelen onlarca çocukla doldu taştı. Sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzuna girdi. Süs havuzu ve çevresinin adeta plaja döndüğü anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

Arnavutköy'de sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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