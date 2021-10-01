Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil önce patladı sonra yanmaya başladı - Haberler
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Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil önce patladı sonra yanmaya başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil önce patladı sonra yanmaya başladı

Arnavutköy'de dün seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.

Arnavutköy'de dün seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Otomobil içinde meydana gelen patlamayla birlikte sürücü kendini son anda araçtan dışarı attı. Yüzünde ve ellerinde yanıklar olan sürücü koşarak hastaneye giderken, alevlere teslim olan otomobildeki yangın çevredeki esnaflar tarafından söndürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan otomobil bir anda patladı ve sonra yanmaya başladı. Yanan otomobilin yardımına çevre dükkanlarda bulunan esnaf ve vatandaşlar koştu. Su ve yangın tüpleri ile müdahale edilen otomobil kısa sürede söndürülürken, otomobil sürücüsünün koşarak hastaneye gittiği iddia edildi. Vatandaşların yanan otomobili söndürmeye çalıştığı o anlar ise böyle görüntülendi. - İSTANBUL

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