Arnavutköy'de servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü
Arnavutköy'de servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
12.05.2020 18:56 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:56
Arnavutköy'de servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hadımköy Mahallesi Dursunköy Caddesi'nde seyir halinde olan servis minibüsünden yanık kokusu geldiğini duyan şoför ve araçtakiler aşağı indi.
Servis minibüsü bir anda yanmaya başlarken, dakikalar içerisinde alevler aracın tamamını sardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma da patlama ihtimaline karşı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA