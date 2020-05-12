ARNAVUTKÖY'DE SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI Taylan ERGÜN İSTANBUL DHAArnavutköy'de seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı.

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken servis aracı kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün 17.30'da Arnavutköy'de Hadımköy - Dursunköy Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Oğuzhan Cihan Tümur'un kullandığı 34 LD 638 plakalı servis minibüsünün motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Sürücü, minibüsü yol kenarına çekerek, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Dumanla birlikte alevlerin de yükseldiğini gören sürücüye çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Ancak alevler kısa sürede minibüsü sardı. Haber verilmesi üzerine gelen Arnavutköy itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Servis minibüsü hurdaya döndü. Yangın nedeniyle Hadımköy - Dursunköy Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: DHA