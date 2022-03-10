Arnavutköy'de servis araçları yolda kaldı, vatandaşlar yollara düştü - Haberler

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Arnavutköy'de servis araçları yolda kaldı, vatandaşlar yollara düştü

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Arnavutköy'de servis araçları yolda kaldı, vatandaşlar yollara düştü Arnavutköy Hadımköy yolu Sazlibosna mevkiinde etkili olan kar yağışının etkisiyle servis araçları yolda kaldı.

İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de servis araçları yolda kaldı, vatandaşlar yollara düştü

İSTANBUL - Arnavutköy Hadımköy yolu Sazlibosna mevkiinde etkili olan kar yağışının etkisiyle servis araçları yolda kaldı. Servisten inen vatandaşlar, işlerine yürüyerek gitti.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışının etkisiyle Arnavutköy Hadımköy yolu Sazlibosna mevkiinde yollar karla kaplandı. Yolların kapanmasıyla servis araçları yolda kaldı. Servis araçlarından inen vatandaşlar, işyerlerine yürüyerek gitti.

Arnavutköy'de servis araçları yolda kaldı, vatandaşlar yollara düştü

İhlas Haber Ajansı / Genel

Hadımköy, İstanbul, kar, Genel, Yerel, Haberler

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