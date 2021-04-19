Arnavutköy'de iki grup arasında satırlı, şişli kavga : 1 yaralı
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Arnavutköy'de iki grup arasında satırlı, şişli kavga : 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de iki grup arasında satırlı, şişli kavga : 1 yaralı Arnavutköy'de akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı.

Arnavutköy'de iki grup arasında satırlı, şişli kavga : 1 yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy'de akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Satır, şiş ve sopaların kullanıldığı kavga da bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Olay, Arnavutköy İmhrahor Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde dün akşam saat 22.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında akşam saatlerinde kavga çıktı. Çıkan kavgada çok sayıda satır, şiş ve sopa kullanıldı. Kavga esnasında M.Ü., C.A. ve M.D. tarafından darp edilerek ağır şekilde yaralandı. Yaralı M.Ü. olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla alakalı inceleme başlattı.

Kavga sonrasında olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri çok sayıda sopa, şiş ve satır topladı.

Arnavutköy'de iki grup arasında satırlı, şişli kavga : 1 yaralı
Arnavutköy'de iki grup arasında satırlı, şişli kavga : 1 yaralı
Arnavutköy'de iki grup arasında satırlı, şişli kavga : 1 yaralı
Arnavutköy'de iki grup arasında satırlı, şişli kavga : 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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