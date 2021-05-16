Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA POLİSİN ÜZERİNE ARACINI BÖYLE SÜRDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA POLİSİN ÜZERİNE ARACINI BÖYLE SÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre * O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

* O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber: İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY'de bir kişi, şampiyonluk kutlamalarına katılanları uyaran polisin üzerine aracını sürdü. Polisin son anda ezilmekten kurtulduğu o anlar kameraya yansıdı. Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla birlikte İstanbul'un birçok ilçesinde taraftarlar evlerinden çıkarak kutlamalar yaptı. Kutlamaların yapıldığı yerlerden biri de Arnavutköy'dü. Polis, şampiyonluk kutlamalarına katılanları uyardı. Bu sırada bir kişi, polisin üzerine aracını sürdü. Son anda ezilmekten kurtulan polis, havaya tek el ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA POLİSİN ÜZERİNE ARACINI BÖYLE SÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ESENYURT'TA ŞAMPİYONLUK KUTLARKEN GELEN POLİSİ GÖRÜNCE KAÇACAK YER ARADILAR: O ANLAR KAMEREDA
ESENYURT'TA ŞAMPİYONLUK KUTLARKEN GELEN POLİSİ GÖRÜNCE KAÇACAK YER ARADILAR: O ANLAR KAMEREDA
Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi!
Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Arda Turan Adem Büyük Şenol Güneş Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA POLİSİN ÜZERİNE ARACINI BÖYLE SÜRDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 13:58:40. #1.14#

title