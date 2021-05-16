Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA POLİSİN ÜZERİNE ARACINI BÖYLE SÜRDÜ

Bir son dakika haberine göre * O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

* O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber: İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY'de bir kişi, şampiyonluk kutlamalarına katılanları uyaran polisin üzerine aracını sürdü. Polisin son anda ezilmekten kurtulduğu o anlar kameraya yansıdı. Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla birlikte İstanbul'un birçok ilçesinde taraftarlar evlerinden çıkarak kutlamalar yaptı. Kutlamaların yapıldığı yerlerden biri de Arnavutköy'dü. Polis, şampiyonluk kutlamalarına katılanları uyardı. Bu sırada bir kişi, polisin üzerine aracını sürdü. Son anda ezilmekten kurtulan polis, havaya tek el ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı