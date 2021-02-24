Arnavutköy'de sahte şampuan imalathanesine baskın

Zeki GÜNAL/ Arnavutköy'de sahte temizlik ürünleri üretilen imalathaneye baskın düzenlendi. 4 kişi gözaltına alınırken, piyasaya sürülmek üzere, çok sayıda temizlik maddesi ele geçirildi. Baskın anı kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, Arnavutköy'de sahte temizlik ürünleri üreten 3 ayrı adrese dün baskın düzenledi. Ekipler, ilk imalathanede 1 milyon 109 bin 950 adet boş şampuan şişesi, kapak, boş toz deterjan ambalajı, karton kutu, 140 bin 945 adet şampuan, dezenfektan, çamaşır suyu, halı yıkama şampuanı, 3 bin litre etil alkol, 1 adet şampuan dolum makinesi, 1 adet kompresör makinesi, ele geçirdi. Diğer adreste ise 17 bin 508 adet dolu parfüm şişesi ele geçirildi. Baskında imalathanelerde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden üçü serbest bırakılırken, bir şüpheli ise polise direnmekten adli makamlara sevk edildi. Baskın anları kameralara da yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı