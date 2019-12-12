Arnavutköy'de sahte içki deposuna baskın
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Arnavutköy'de sahte içki deposuna baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi gerçekleştirilen sahte içki operasyonu kapsamında Arnavutköy'de depo olarak kullanılan bir villaya baskın düzenledi.

12.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:13
Arnavutköy'de sahte içki deposuna baskın

ekipleri, yılbaşı öncesi gerçekleştirilen sahte içki operasyonu kapsamında 'de depo olarak kullanılan bir villaya baskın düzenledi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler yaklaşık 6 ton metil alkol, boş içki şişeleri, sahte içki üretiminden kullanılan malzemeler ele geçirdi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte işçi operasyonu düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında Arnavutköy'de bulunan bir villaya da baskın yapıldı. Depo olarak kullanılan villanın kapısını kırarak içeri giren ekipler, yaklaşık 6 ton metil alkol, alkolü depolamak için kullanılan bir su deposu, arıtma cihazları, binlerce boş içki şişesi ve bandrol ele geçirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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