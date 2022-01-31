ARNAVUTKÖY'DE SAHTE İÇKİ CAN ALDI

Arnavutköy'de yaşayan 55 yaşındaki Selam Şeyho sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenirken yabancı uyruklu Selam Şeyho, dün sabaha karşı rahatsızlanarak ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Şeyho, daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şeyho, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.