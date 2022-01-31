ARNAVUTKÖY'DE SAHTE İÇKİ CAN ALDI - Haberler
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ARNAVUTKÖY'DE SAHTE İÇKİ CAN ALDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Arnavutköy'de yaşayan 55 yaşındaki Selam Şeyho sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de yaşayan 55 yaşındaki Selam Şeyho sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenirken yabancı uyruklu Selam Şeyho, dün sabaha karşı rahatsızlanarak ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Şeyho, daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şeyho, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ARNAVUTKÖY'DE SAHTE İÇKİ CAN ALDI

ARNAVUTKÖY'DE SAHTE İÇKİ CAN ALDI

ARNAVUTKÖY'DE SAHTE İÇKİ CAN ALDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Güncel, Haber

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