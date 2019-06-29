Arnavutköy'de sahte alkol imalathanesine dönüştürülen villaya baskın

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Arnavutköy'de sahte alkol imalathanesine dönüştürülen villaya baskın düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan sahte alkole el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy'de kiralık bir villada sahte alkol imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Villaya operasyon düzenleyen ekipler 7 kişiyi gözaltına aldı. Villada yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan bin 169 adet sahte içki, 1 ton 280 litre metil alkol, bin 200 adet sahte bandrol, 21 bin 100 adet içki şişesi kapağı, 4 litre anason yağı, boş şişeler, içki etiketleri ve bir kapalı kasa kamyonet ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA