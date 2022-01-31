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Arnavutköy'de sahte alkol can aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de yaşayan yabancı uyruklu 2 çocuk babası bir vatandaş kullandığı sahte alkol nedeni ile hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de yaşayan yabancı uyruklu 2 çocuk babası bir vatandaş kullandığı sahte alkol nedeni ile hayatını kaybetti.

Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki 2 çocuk babası yabancı uyruklu şahıs içtiği sahte alkol nedeniyle rahatsızlanarak sabah saatlerinde Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Selam Ş., daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yabancı uyruk Selam Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şahsın sahte alkolü aldığı yeri belirlemek için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Arnavutköy'de sahte alkol can aldı

Arnavutköy'de sahte alkol can aldı

Arnavutköy'de sahte alkol can aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alkol, 3. Sayfa, Haber

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