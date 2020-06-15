Arnavutköy'de sağanak etkili oldu
Yağıştan detaylar Kaza yapan araçlar Su biriken yoldaki mazgalı temizleme çalışması yapan vatandaşlar Çocukların yolda biriken yağmur suyunda yüzmeleri İSTANBUL - Arnavutköy'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış birçok mahallede su baskınlarına neden oldu.
15.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:28
Yağıştan detaylar
Kaza yapan araçlar
Su biriken yoldaki mazgalı temizleme çalışması yapan vatandaşlar
Çocukların yolda biriken yağmur suyunda yüzmeleri İSTANBUL - Arnavutköy'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış birçok mahallede su baskınlarına neden oldu.
Kaynak: AA