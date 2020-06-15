Arnavutköy'de sağanak etkili oldu Yağıştan detaylar Kaza yapan araçlar Su biriken yoldaki mazgalı temizleme çalışması yapan vatandaşlar Çocukların yolda biriken yağmur suyunda yüzmeleri İSTANBUL - Arnavutköy'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış birçok mahallede su baskınlarına neden oldu.

Yağıştan detaylar Kaza yapan araçlar Su biriken yoldaki mazgalı temizleme çalışması yapan vatandaşlar Çocukların yolda biriken yağmur suyunda yüzmeleri İSTANBUL - Arnavutköy'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış birçok mahallede su baskınlarına neden oldu. Kaynak: AA