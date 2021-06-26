Arnavutköy'de rögarda define avı
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Arnavutköy'de rögarda define avı

Arnavutköy'de rögarda define avı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de inşaatın atık su borularını ana hatta bağlamak için çalışan işçiler, rögar kapağını açınca ana boruların kırılarak, yaklaşık 5 metre tünel kazıldığını gördü.

ARNAVUTKÖY'de inşaatın atık su borularını ana hatta bağlamak için çalışan işçiler, rögar kapağını açınca ana boruların kırılarak, yaklaşık 5 metre tünel kazıldığını gördü. İSKİ ekipleri tünelin içinde define avcılarına ait olduğu düşünülen kazı malzemeleri buldu. İşçilerin bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı.

Arnavutköy, Nene Hatun Mahallesi'nde bir inşaatın atık su giderlerini ana borulara bağlama çalışması yapan işçiler, rögar kapağını açınca ana boruların kırılarak, yaklaşık 5 metrelik tünel açılmış olduğunu gördü. İSKİ ekipleri, kazılmış olan tünelin içinde define avcılarına ait olduğu düşünülen kazma, kürek, aydınlatma ve merdivenlerle karşılaştı. Sokak ortasında onlarca evin varlığına aldırış etmeden kazı yapan define avcılarının, çıkan toprağın bir kısmını yol kenarına boşalttıkları, bir kısmını da atık su borularının içine bıraktıkları ortaya çıkarıldı. 

"KISITLAMA DÖNEMİNDE KAZI YAPILMIŞ OLABİLİR"

İnşaatın sahibi Zeki Turunğ, "Ana hatta bağlamak üzere arkadaşlar yolun ortasındaki rögar kapağını açtıklarında içeride daha önceden bir kazı çalışması yapıldığını fark ettiler. İçerideki duvarları kırmışlar ve bozmuşlar. Şimdi arkadaşlar bu kırılan yerleri yeniden tamir edecekler. İSKİ çalışanları içeriye girdiklerinde kazma, kürek, el feneri, merdiven gibi malzemelerle karşılaşmışlar. Ana hattın duvarını kırarak biraz ileriye doğru kazı çalışması yapıldığını görmüşler. İnşaatımızda sürekli bekleyen bekçimiz var normalde. Defineciler muhtemelen gece gelmişler ve o yüzden de kimse görememiş. Kısıtlama dönemlerinde ve bayram sürecinde de kazılmış olabilir burası. İçeriden çıkardıkları toprağı yol kenarına atmışlar, birazını da içeride bırakmışlar ve bırakılan malzemeler de giderleri tıkamış" dedi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

 


Arnavutköy'de rögarda define avı
Arnavutköy'de rögarda define avı
Arnavutköy'de rögarda define avı
Arnavutköy'de rögarda define avı
Arnavutköy'de rögarda define avı
Arnavutköy'de rögarda define avı
Arnavutköy'de rögarda define avı
Arnavutköy'de rögarda define avı
Arnavutköy'de rögarda define avı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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