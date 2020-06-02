ARNAVUTKÖY'DE RESTORANDA POMPALI DEHŞETİ...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ARNAVUTKÖY'DE RESTORANDA POMPALI DEHŞETİ...

ARNAVUTKÖY'de bir kişi pompalı tüfekle girdiği restoranda, alacağı olduğu iddiasıyla iş yeri sahiplerine pompalı tüfekle 5 el ateş etti.

ARNAVUTKÖY'DE RESTORANDA POMPALI DEHŞETİ...
02.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:37
ARNAVUTKÖY'de  bir kişi pompalı tüfekle girdiği restoranda, alacağı olduğu iddiasıyla iş yeri sahiplerine pompalı tüfekle 5 el ateş etti. Daha sonra şüphelinin ağabeyinin de olay yerine gelerek bıçaklı saldırıda bulunduğu olayda, restoran sahipleri ile müşteriler şans eseri yara almadan kurtuldu. Saldırıdan sonra kaçan şüphelileri polis, olaydan kısa bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet  bulunan restoran sahipleri ile E.T ve kardeşleri arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası E.T, evine giderek pompalı silahla döndü ve iş yeri sahiplerine 5 el ateş etti. Ellerine geçirdikleri sandalyeleri saldırgana fırlatan, masalar altına saklanan restoran sahipleri ile masalar arkasına gizlenen, mutfağa kaçan müşteriler şans eseri yara almadan kurtuldu. Saldırı sonrası şüpheli E.T kaçarken, olaydan 10 dakika sonra restorana bu kez şüphelinin ağabeyi geldi ve elindeki bıçakla  saldırmaya başladı. Restoran sahipleri bu saldırıdan da sandalyeleri fırlatarak yara almadan kurtuldu, saldırgan kaçtı. Saldırı sonrası restoran çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin peşine düşen polis, E.T ve 2 kardeşini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler Emniyette yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"SANDALYE FIRLATARAK KURTULDUK"

Restoran sahibinin amcasının oğlu Galip Bahadır, saldırı anında iş yerinde olduğunu söyleyerek; "Restoranda otururken E.T isimli şahıs elindeki pompalıyla içeri girerek bizlere ateş açmaya başladı. Elimize aldığımız sandalyeleri üzerine doğru attık ve masaların arkasında saklandık. 5 el ateş açtı. Daha sonra bu şahsın kardeşi geldi. O da bıçakla bize saldırmaya çalıştı. Allah'a şükür hiçbir yara almadan bu her iki saldırıdan da kurtuldu. Alacak verecek meselesi vardı amcaoğlu ile bu arkadaş arasında. Ödedik bitti ancak bizlerden haraç istemeye kalkıştılar" dedi.

"EVİMİZDE OTURDU, İŞ YERİMİZDE ÇALIŞTI, BUGÜN DE KURŞUN ATTI"Ağabeyine ait restoranda yaşananları anlatan Ayhan Veysel Bahadır şunları söyledi: "Daha önce 10 yıl boyunca bizim evimizde kiracı olarak yaşayan, bir dönem de yanımızda çalışan E.T,  3 aylık çalışma karşılığında 12 bin lira alacağı olduğunu söyledi. Biz kendisine bu parayı vermek istedik ancak bu sefer de 12 bin lirayı kabul etmeyerek, borcumuzun 50 bin olduğunu söyledi. Telefonlarımıza çıkmadı ve mesajlarla hakaret ve tehditlerde bulundu. Biz parayı evine giderek annesine teslim ettik. 1 yıl önce de mahallede camiye namaza giderken bizi kurşunlamışlardı. Yaşanan olaylardan dolayı kardeşlerden birisi hapis yattı çıktı. Biz bu olayı kapatmaya çalışsak da bunlar durmadı ve sürekli borcumuz olduğunu ifade ederek 50'yi 100 yaptık dediler. 3 gün önce yine abimin yolunu kestiler. Bugün de benim yolumu kestiler başka bir mahallede. Olaydan önce E.T'nin abisi ile yolda karşılaştım ve kavga ettik. Hemen ardından da restoranımıza  pompalı silahla gelerek saldırıda bulundular. İçeride 10'a yakın müşterimiz vardı. Mutfağa kaçtık, kirişlerin arkasına saklandık, saldırıdan yara almadan kurtulduk" dedi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Saldırıyı gerçekleştirenlerin peşine düşen polis, E.T ve 2 kardeşini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

- Fırlatarak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Haber
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil...
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı Haber
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen...
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü korona nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 827 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü korona nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 827 yeni vaka tespit edildi
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum
Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek...
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Ali Babacan Rüştü Zorlu Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Akbaş Kenan Doğulu Ersin Korkut Haldun Dormen
Spor Ali Koç Ozan Kabak Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: ARNAVUTKÖY'DE RESTORANDA POMPALI DEHŞETİ... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 11:40:40. #1.14#
title