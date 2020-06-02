Arnavutköy'de restoranda pompalı dehşeti...
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Arnavutköy'de restoranda pompalı dehşeti...

ARNAVUTKÖY'de bir kişi pompalı tüfekle girdiği restoranda, alacağı olduğu iddiasıyla iş yeri sahiplerine pompalı tüfekle 5 el ateş etti.

Arnavutköy'de restoranda pompalı dehşeti...
02.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:14
ARNAVUTKÖY'de  bir kişi pompalı tüfekle girdiği restoranda, alacağı olduğu iddiasıyla iş yeri sahiplerine pompalı tüfekle 5 el ateş etti. Daha sonra şüphelinin ağabeyinin de olay yerine gelerek bıçaklı saldırıda bulunduğu olayda, restoran sahipleri ile müşteriler şans eseri yara almadan kurtuldu. Saldırıdan sonra kaçan şüphelileri polis, olaydan kısa bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet  bulunan restoran sahipleri ile E.T ve kardeşleri arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası E.T, evine giderek pompalı silahla döndü ve iş yeri sahiplerine 5 el ateş etti. Ellerine geçirdikleri sandalyeleri saldırgana fırlatan, masalar altına saklanan restoran sahipleri ile masalar arkasına gizlenen, mutfağa kaçan müşteriler şans eseri yara almadan kurtuldu. Saldırı sonrası şüpheli E.T kaçarken, olaydan 10 dakika sonra restorana bu kez şüphelinin ağabeyi geldi ve elindeki bıçakla  saldırmaya başladı. Restoran sahipleri bu saldırıdan da sandalyeleri fırlatarak yara almadan kurtuldu, saldırgan kaçtı. Saldırı sonrası restoran çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin peşine düşen polis, E.T ve 2 kardeşini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler Emniyette yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

SANDALYE FIRLATARAK KURTULDUK"

Restoran sahibinin amcasının oğlu Galip Bahadır, saldırı anında iş yerinde olduğunu söyleyerek; "Restoranda otururken E.T isimli şahıs elindeki pompalıyla içeri girerek bizlere ateş açmaya başladı. Elimize aldığımız sandalyeleri üzerine doğru attık ve masaların arkasında saklandık. 5 el ateş açtı. Daha sonra bu şahsın kardeşi geldi. O da bıçakla bize saldırmaya çalıştı. Allah'a şükür hiçbir yara almadan bu her iki saldırıdan da kurtuldu. Alacak verecek meselesi vardı amcaoğlu ile bu arkadaş arasında. Ödedik bitti ancak bizlerden haraç istemeye kalkıştılar" dedi.

"EVİMİZDE OTURDU, İŞ YERİMİZDE ÇALIŞTI, BUGÜN DE KURŞUN ATTI"

Ağabeyine ait restoranda yaşananları anlatan Ayhan Veysel Bahadır şunları söyledi:

"Daha önce 10 yıl boyunca bizim evimizde kiracı olarak yaşayan, bir dönem de yanımızda çalışan E.T,  3 aylık çalışma karşılığında 12 bin lira alacağı olduğunu söyledi. Biz kendisine bu parayı vermek istedik ancak bu sefer de 12 bin lirayı kabul etmeyerek, borcumuzun 50 bin olduğunu söyledi. Telefonlarımıza çıkmadı ve mesajlarla hakaret ve tehditlerde bulundu. Biz parayı evine giderek annesine teslim ettik. 1 yıl önce de mahallede camiye namaza giderken bizi kurşunlamışlardı. Yaşanan olaylardan dolayı kardeşlerden birisi hapis yattı çıktı. Biz bu olayı kapatmaya çalışsak da bunlar durmadı ve sürekli borcumuz olduğunu ifade ederek 50'yi 100 yaptık dediler. 3 gün önce yine abimin yolunu kestiler. Bugün de benim yolumu kestiler başka bir mahallede. Olaydan önce E.T'nin abisi ile yolda karşılaştım ve kavga ettik. Hemen ardından da restoranımıza  pompalı silahla gelerek saldırıda bulundular. İçeride 10'a yakın müşterimiz vardı. Mutfağa kaçtık, kirişlerin arkasına saklandık, saldırıdan yara almadan kurtulduk" dedi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Saldırıyı gerçekleştirenlerin peşine düşen polis, E.T ve 2 kardeşini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


- Fırlatarak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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