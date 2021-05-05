Arnavutköy'de rehin alınan Pakistan uyruklu kişi kurtarıldı
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Arnavutköy'de rehin alınan Pakistan uyruklu kişi kurtarıldı

Arnavutköy'de rehin alınan Pakistan uyruklu kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de rehin alınan Pakistan uyruklu bir kişi kurtarılırken, rehinenin ailesinden fidye istedikleri iddia edilen aynı ülke vatandaşı 6 şüpheli tutuklandı.

Arnavutköy'de rehin alınan Pakistan uyruklu bir kişi kurtarılırken, rehinenin ailesinden fidye istedikleri iddia edilen aynı ülke vatandaşı 6 şüpheli tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 29 Nisan'dan bu yana çalıştığı iş yerine gitmeyen ve kendisinden haber alınamayan Pakistan uyruklu M.S.'nin rehin alınıp ailesinden 50 bin avro fidye istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında mağdurun iş yeri sahibi aracılığıyla şüphelilerle irtibata geçen ekipler, para alışverişi sırasında 2 şüpheliyi yakalandı.

Söz konusu şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda M.S.'nin Arnavutköy'de bir evde tutulduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Polis ekiplerince kurtarılan M.S., sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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