Arnavutköy'de polisi gören sigarayı yere attı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arnavutköy'de polisi gören sigarayı yere attı

12.11.2020 15:40 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:56
Arnavutköy'de polisi gören sigarayı yere attı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge ile tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu alanlarda, sigara içmek yasaklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge ile tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu alanlarda, sigara içmek yasaklandı. Yasak kapsamında Arnavutköy'de caddelerde ve otobüs duraklarında denetim yapan polis ekipleri, vatandaşları sigara içmemeleri konusunda uyardı. Sigara içerken polislere yakalanan vatandaşlar ise ellerindeki sigaraları yere attı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan sigara yasağı konusunda vatandaşları bilgilendirmek, maske ve sosyal mesafeye de dikkat çekmek amacıyla Arnavutköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Arnavutköy'ün en işlek cadde ve sokaklarında denetim yapıldı. 

Sigara içme yasağından haberi olmadığını söyleyen vatandaşlar, polisin uyarısı sonucu ellerindeki sigaraları söndürdü. Ellerindeki sigaraları yere atan vatandaşlara da çevre kirliliği konusunda uyarılarda bulunuldu. Okul önlerinde ve otobüs duraklarında da polis araçlarından anonslar yaparak toplu alanlarda sigara içilmemesi yönünde vatandaşların dikkati çekildi.

 

 


Arnavutköy'de polisi gören sigarayı yere attı
Arnavutköy'de polisi gören sigarayı yere attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

ABD'de donör kalp taşıyan ambulans helikopterin yere çakılma anı kamerada
ABD'de donör kalp taşıyan ambulans helikopterin yere çakılma anı kamerada
Arnavutköy'de koronavirüs denetimleri
Arnavutköy'de koronavirüs denetimleri
Arnavutköy'de TIR'la kamyonet çarpıştı; 3 yaralı
Arnavutköy'de TIR'la kamyonet çarpıştı; 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan İlham Aliyev Kamala Harris Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Özge Özder Sinan Akçıl Yıldız Kenter
Spor Tamer Tuna Cenk Tosun Fatih Terim Nacer Chadli Eddie Newton
Daha Fazla Kaza Milli Sigara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arnavutköy'de polisi gören sigarayı yere attı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 15:56:51. #1.15#
title