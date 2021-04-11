ARNAVUTKÖY'DE POLİS İLE KORSAN TAKSİCİ ARASINDA NEFES KESEN KOVALAMACA
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ARNAVUTKÖY'DE POLİS İLE KORSAN TAKSİCİ ARASINDA NEFES KESEN KOVALAMACA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ARNAVUTKÖY'DE POLİS İLE KORSAN TAKSİCİ ARASINDA NEFES KESEN KOVALAMACA

Kovalamaca anları arkadan gelen bir aracın sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kovalamaca anları arkadan gelen bir aracın sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY'de, dur ihtarına uymayan korsan taksi şoförü ile trafik polisleri arasında kovalamaca yaşandı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacada şoför sonunda yakalanırken, kovalamaca anları arkadan gelen bir aracın sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cuma Arnavutköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce de korsan taksicilik yaptığı için ceza kesilen 34 L 4919 plakalı otomobilin şoförü Erhan T.'yi yanında müşterisi ile giderken gören trafik polisi ekipleri, dur ihtarında bulundu. Trafik polisleri, uyarılara aldırış etmeyerek kaçmaya başlayan Erhan T.'nin peşine düştü. İki otomobil arasında yaklaşık 5 dakika süren bir kovalamaca başladı. Trafiğin yoğun olduğu noktada polis ekipleri tarafından sıkıştırılan şoför sonunda yakalandı. Araçtan indirilen Erhan T., polis merkezine götürülürken, otomobili 60 gün trafikten men edildi. Polislerden kaçan korsan taksi şoförüne Trafiği tehlikeye atmak, Korsan taşımacılık yapmak ve Ters yönde araç kullanmak suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi.

NEFES KESEN KOVALAMACA CEP TELEFONU KAMERASINDA

Korsan taksi şoförü ve trafik polisleri arasında yaşanan nefes kesen kovalamaca anları arkadan gelen bir aracın sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere Erhan T. ile polisler arasında yaşanan kovalamaca, aracın durdurulma ve şoförün yakalanma anları yansıdı.

ARNAVUTKÖY'DE POLİS İLE KORSAN TAKSİCİ ARASINDA NEFES KESEN KOVALAMACA
ARNAVUTKÖY'DE POLİS İLE KORSAN TAKSİCİ ARASINDA NEFES KESEN KOVALAMACA
ARNAVUTKÖY'DE POLİS İLE KORSAN TAKSİCİ ARASINDA NEFES KESEN KOVALAMACA
ARNAVUTKÖY'DE POLİS İLE KORSAN TAKSİCİ ARASINDA NEFES KESEN KOVALAMACA
ARNAVUTKÖY'DE POLİS İLE KORSAN TAKSİCİ ARASINDA NEFES KESEN KOVALAMACA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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