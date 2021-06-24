Arnavutköy'de polis ekiplerinden tam kapsamlı asayiş uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arnavutköy'de polis ekiplerinden tam kapsamlı asayiş uygulaması

Arnavutköy'de polis ekiplerinden tam kapsamlı asayiş uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde mahalle giriş ve çıkışlarında yaklaşık 50 ekip 100 polis ile asayiş uygulaması yapıldı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde mahalle giriş ve çıkışlarında yaklaşık 50 ekip 100 polis ile asayiş uygulaması yapıldı. Mahallelere giren araçlar tek tek durduruldu, şahıslar ve araçlar didik didik arandı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelindeki mahalle ve çarşı giriş çıkışlarında asayiş uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında 50 ekip yaklaşık 100 polis memuru görev aldı. Denetimler esnasında kurulan uygulama noktalarında durdurulan araçlar tek tek arandı, şahısların GBT'leri sorgulandı.

Hem kapama noktası hem gezici ekipler

Yapılan uygulamalarda kurulan kapama noktalarının yanı sıra yunus polis timlerinden oluşan gezici ekipler ise yine huzur ve güven için uygulamalar yaptı. İlçe genelinde Arnavutköy Emniyeti tarafından bu tarz denetimlerin sıklıkla gerçekleştirileceği bilgisi de edinildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Defineciler bu sefer baltayı taşa vurmadı! Yer altı şehrini ortaya çıkardılar
Defineciler bu sefer baltayı taşa vurmadı! Yer altı şehrini ortaya çıkardılar
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler şaşıp kaldı
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler şaşıp kaldı
Sokak ortasında eşini öldüren cani, polisle girdiği çatışmada canından oldu
Sokak ortasında eşini öldüren cani, polisle girdiği çatışmada canından oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Brad Pitt Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Mert Müldür Yiğit Şardan Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arnavutköy'de polis ekiplerinden tam kapsamlı asayiş uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 18:05:26. #1.14#

title