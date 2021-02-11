Arnavutköy'de polis ekipleri huzur uygulaması yaptı
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Arnavutköy'de polis ekipleri huzur uygulaması yaptı

11.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:32
Arnavutköy'de polis ekipleri huzur uygulaması yaptı

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur uygulaması yapıldı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur uygulaması yapıldı.

Yunus timlerinin de destek verdiği ilçe genelindeki uygulamada, motosiklet, traktör ve otomobil sürücülerinin gerekli evrakı kontrol edildi.

Sürücülere GBT kontrolü de yapan ekipler, aranan ya da evrakı eksik olanlar hakkında işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney

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