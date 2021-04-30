ARNAVUTKÖY'DE POLİS EKİP OTOSU İLE PİKAP ÇARPIŞTI
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ARNAVUTKÖY'DE POLİS EKİP OTOSU İLE PİKAP ÇARPIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de, polis otosu ile pikap çarpıştı.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de, polis otosu ile pikap çarpıştı. Pikap sürücüsü ile iki polis kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçlarda hasar oluştu.

Arnavutköy Eski Edirne Caddesi'nde 18.30'da meydana gelen kazada polis ekip otosu ile pikap çarpıştı. Kazada her iki araçta da hasar oluşurken, polis memurları ile pikap sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İki polis, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Arnavutköy ve Habipler yönünde çift yönlü trafikte yoğunluk yaşandı.

ARNAVUTKÖY'DE POLİS EKİP OTOSU İLE PİKAP ÇARPIŞTI
ARNAVUTKÖY'DE POLİS EKİP OTOSU İLE PİKAP ÇARPIŞTI
ARNAVUTKÖY'DE POLİS EKİP OTOSU İLE PİKAP ÇARPIŞTI
ARNAVUTKÖY'DE POLİS EKİP OTOSU İLE PİKAP ÇARPIŞTI
ARNAVUTKÖY'DE POLİS EKİP OTOSU İLE PİKAP ÇARPIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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